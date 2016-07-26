Краевых дорожников засудили за темноту на трассе в Красноярском крае

Краевое управление автомобильных дорог заплатит за то, что не обеспечило освещение на дороге в Енисейск. Об этом сообщила пресс-секретарь Красноярского краевого суда Наталья Мишанина.

В марте КрУДор оштрафовали на 300 тыс. рублей за то, что на двух участках дороги «Красноярск — Енисейск» не было освещения, которое предусмотрено ГОСТами. Как пояснили в суде, постановление выписали сотрудники ГИБДД, но представители дорожного управления попытались оспорить это решение.

Первой жалобой краевые дорожники сумели снизить сумму штрафа до 150 тыс. рублей, но затем стали доказывать, что неосвещенные участки дороги проходят через город Лесосибирск и подачу электричества должен обеспечить орган местного самоуправления.

Красноярский краевой суд отказался отменить штраф, объяснив это тем, что автомобильная дорога целиком принадлежит КрУДору на праве оперативного управления. Поэтому организация должна отвечать за соблюдение требований по содержанию дороги в полном объеме, включая и освещение проезжей части, проходящей через населенный пункт.