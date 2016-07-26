Красноярец обокрал приятеля и вернулся к нему ночевать

Житель Красноярска продал ночью перфоратор друга, чтобы тот не заметил кражи. Об этом рассказали в МУ МВД России «Красноярское».

Полицейские отправили в суд уголовное дело в отношении красноярца, который обокрал своего друга. Как пояснили в пресс-службе, в отдел полиции № 5 Советского района обратилась женщина и рассказала, что из ее квартиры пропали пять тысяч рублей и перфоратор. Сама она ночевала у родственников, а к мужу приехал его друг. Вернувшись, никаких следов проникновения в квартиру она не заметила.

«Супруг потерпевшей подтвердил, что знакомый остался ночевать у него дома и утром они вместе вышли из квартиры, при этом у того никакой сумки с собой не было», — отметили в пресс-службе.

Когда полицейские задержали 25-летнего мужчину, он признался, что ночью дождался, когда хозяин уснет и забрал перфоратор. Выйдя на улицу, злоумышленник продал инструмент и вернулся к другу. После этого он обыскал шкаф, нашел деньги и спокойно лег спать.

Уголовное дело, которое возбудили по ч. 2 ст. 158 УК РФ за кражу, передали в суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.