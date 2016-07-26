Красноярские аграрии примут участие в Китайско-Монгольской выставке

Руководители аграрных предприятий Красноярского края готовятся к участию во второй Китайско-Монгольской выставке, которая пройдет в городе Хух-Хото (КНР, автономный район Внутренняя Монголия).

Выставка пройдет с 26 по 30 сентября. В ней примут участие представители различных ведомств и отраслей экономики Красноярского края, в том числе сотрудники регионального минсельхоза и руководители порядка 20 предприятий АПК и пищевой отрасли.

По словам заместителя председателя правительства края — министра сельского хозяйства края Леонида Шорохова, несмотря на давние деловые контакты с Китаем, практическое сотрудничество с Поднебесной складывается непросто. В ходе нынешней поездки регион намерен выйти на новую ступень партнерства.

«Мы впервые едем в таком представительном составе. Возглавит делегацию первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко. Надеемся, что в результате поездки наши отношения с Китаем выйдут на иной уровень, и мы сумеем заключить реальные соглашения», — отметил Леонид Шорохов.

На выставке красноярские предприятия представят практически все виды продовольственных товаров, которыми известен край. Компании предложат китайским потребителям варенье из шишек, травяной чай, мед и медовые десерты, орехи, грибы и ягоды, питьевую воду из артезианского источника, а также «здоровую продукцию» из эфирных масел, витамины и антибактериальные спреи. Обсудят поставки молочной и мясной, алкогольной и кондитерской продукции.

Помимо выставки собственного производства, аграрии Красноярского края намерены обменяться опытом с китайской стороной. Например, предприятие по переработке мяса говядины и свинины «Броневик» презентует свое производство и изучит опыт коллег в этом направлении.

Компания «Дикоросы Сибири» в этой поездке планирует найти партнеров. Сейчас у предприятия уже есть собственный филиал в Гонконге, где большим спросом пользуются сибирский мед и орехи. Теперь руководитель намерен заключить соглашение и с другими городами Китая.

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Говоря о перспективах сотрудничества с китайскими коллегами, министр напомнил, что Красноярский край находится в числе четырех регионов, отобранных Китаем для поставок зерна.

«Качество нашего зерна действительно одно из лучших в России. Губернатор ориентирует нас на повышение доли его переработки внутри региона и реализацию продукта с высокой добавленной стоимостью. И мы уже реализуем соответствующие инвестиционные проекты. Однако китайский канал сбыта зерна важен для нас с точки зрения поддержания достойных закупочных цен для сельхозтоваропроизводителей».

Леонид Шорохов отметил, что спрос китайцев на качественную еду за последнее время существенно вырос.

«Их интересует не только зерно — возросла потребность и в молочной, и в других видах продукции. Красноярский край для китайцев очень перспективен, как ближайший регион с развитым аграрным и пищевым производством. Поэтому кому, как не нам присутствовать на рынке Китая», — завершил министр.

Добавим, помимо соглашений между красноярскими и китайскими компаниями, в ходе выставки запланировано подписание соглашения между Красноярским краем и Автономным районом Внутренняя Монголия в сфере торгово-экономических, научно-технических и культурных связей.

Шорохов Леонид Николаевич Заместитель председателя правительства региона — министр сельского хозяйства Красноярского края