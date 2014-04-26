Китайские инвесторы готовы вложить в переработку красноярских опилок 8 млрд рублей

Инвестор из КНР — Цзилиньская энергетическая компания «Чжэнтэн» — готов вложить в предприятие по переработке отходов деревообработки в Красноярском крае 1 млрд юаней, сообщает «Коммерсантъ». По текущему курсу ЦБ РФ это около 8 млрд рублей.

Напомним, в начале апреля Красноярск посетила делегация представителей органов власти и инвестиционно-промышленных организаций Китая. На встречах с представителями края они обсудили планы по развитию производств в Канске. В частности, шла речь об организации узловой сборки электроавтобусов и производства по переработке отходов лесопиления.

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Как сообщает издание, завод по переработке древесных отходов в пеллеты и древесный уголь может стать крупнейшим подобным предприятием в регионе. Инвестору уже предложили участки под его размещение в промышленной зоне Канска. Продукцию предполагается экспортировать в Корею и Японию. По данным «Ъ», инвестор может приступить к строительству «уже в мае и ввести завод в эксплуатацию до конца года».