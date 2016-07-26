Регбисты «Енисей-СТМ» выиграли первый финальный матч у «Красного Яра»

В Красноярске стартовала серия финальных матчей чемпионата России по регби. 23 сентября первое дерби осталось за регбистами с правого берега — командой «Енисей-СТМ», сообщили в пресс-службе клуба.

В стартовом периоде «Енисей-СТМ» прочно обосновался на половине поля соперника. «Тяжелая машина» провела несколько перспективных атак, но не хватило завершения. «Красный Яр» дважды мог открыть счет со штрафных, но бьющий левобережной команды не был точен. Под занавес первого тайма после розыгрыша схватки Алексей Щербань ногой ударил мяч в сторону зачётки соперников. Первым подхватил снаряд Дмитрий Герасимов, влетев в «город» — 5:0. Юрий Кушнарёв исполнил реализацию — 7:0.

В начале второго тайма бьющий «Красного Яра» сократил счет до минимума двумя штрафными — 6:7. Но это не оказалось психологическим переломным моментом в игре, напротив регбисты «Енисей-СТМ» перехватили инициативу и увеличили разрыв в счете при помощи штрафного и очередной попытки в исполнении центрального трехчетвертного Дмитрия Герасимова, а Юрий Кушнарев вновь точно выполнил стандарт, счет 17:6.

В конце матча команды обменялись штрафными, в итоге со счетом 20:9 «Енисей-СТМ» выиграл первый финальный матч.

С преимуществом в 11 очков «Енисей-СТМ» сыграет в ответном матче, в котором и определится чемпион России. Игра пройдет в ближайшее воскресенье, 1 октября, на стадионе «Красный Яр». Начало в 15:00.