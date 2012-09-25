На Свердловской неизвестные сожгли два жилых дома (видео)

Полиция ищет злоумышленников, которые неделю назад подожгли два дома с жильцами на ул. Свердловская в Красноярске.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю, сразу два пожара произошли на ул. Свердловская в прошлый понедельник, 18 сентября. С разницей в пару часов — в 2:06 и 4:02 — вспыхнули дома, расположенные в районе развязки четвертого моста через Енисей. Как рассказали жильцы, злоумышленники действовали по одному сценарию — поджигали дом, после чего вызывали пожарных и будили хозяев.

«В четыре часа утра мне кто-то позвонил. Выхожу — треск раздается, а над дверью языки пламени. Схватила папку с документами и выскочила. Только на тротуаре поняла, что я босиком. Обратила внимание, что пожарник бежит уже сюда и говорит — вас тоже подожгли», — рассказала погорелец Татьяна Кронгардт.

Красноярцы предположили, что таким образом их пытаются заставить переехать. Дома и землю уже оценили, но с суммой выкупа владельцы не согласились и ждут решения суда. В департаменте градостроительства администрации Красноярска утверждают — дома должны снести до 15 октября и подрядчику нет смысла их сжигать.

«Подрядчик, в любом случае, не может быть заинтересован в том, чтобы производить какие-то действия незаконного характера. Он не получит средства, если эти дома не будут расселены в правовом поле до 15 октября», — пояснила пресс-секретарь департамента градостроительства Оксана Покаместова.

Поиски злоумышленников уже начала полиция. Сотрудники МУ МВД России «Красноярское» возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Поджигателей могут отправить в места лишения свободы на срок до 5 лет.