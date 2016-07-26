В Красноярске будут судить поджигателей BMW (видео)

Двое мужчин подожгли машину своего знакомого и пойдут под суд. Об этом сообщили в МУ МВД России «Красноярское».

В апреле в полицию обратился житель красноярского микрорайона Северный с просьбой найти злоумышленников, которые сожгли его автомобиль BMW. Как выяснили полицейские, происшествие записали камеры наблюдения, установленные во дворе — на записи видно, как двое мужчин подошли к машине, облили ее и подожгли. От огня пострадала припаркованная рядом Honda. Общий ущерб эксперты оценили в 900 тыс. рублей.

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Полицейским удалось оперативно задержать поджигателей. Ими оказались 29-летние знакомые хозяина BMW. «Мужчины пояснили, что совершили поджог автомобиля из-за конфликта с владельцем транспортного средства», — отметили в пресс-службе полиции.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении поджигателей. Его передали в суд. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.