Красноярцы смогут получить утепление дома в подарок

По данным Ассоциации строителей России, ещё несколько лет назад в Сибири малоэтажное строительство по темпам роста серьёзно отставало от регионов центральной полосы и даже Дальнего Востока. Климатические условия — девять месяцев минусовых температур в году — тормозили развитие этого сегмента строительного рынка в Сибири.



Красноярские строители решили эту проблему. Компания «Основа Концепт» внедрила технологию, которая позволяет возводить дома круглый год, несмотря на дожди, снега и морозы. Дом площадью 100–150 кв. метров под ключ строится за 4–8 недель, большую часть времени занимает внутренняя отделка. С проектами домов компании можно ознакомиться здесь.



«Теперь возведение собственного дома не нужно откладывать до следующего лета. Кроме того, сегодня на одном из самых важных этапов строительства — утепление дома — можно серьёзно сэкономить. Специально для красноярцев „Основа Концепт“ запустила акцию. В октябре при заказе строительства дома его утепление будущий хозяин получит бесплатно», — уточнили в компании.



Компания использует современный вид утеплителя — Woodex, который теплее традиционного керамзита в четыре-пять раз. Этот утеплитель не горит за счет применения антиперена и служит отличным антисептиком для всех конструкций, с которыми он соприкасается. В рамках акции красноярцы получат бесплатное, быстрое и качественное утепление пола, потолка и стен.

Сайты:

karkas24.ru

osnova24.ru

woodex24.ru

good124.ru

загородом24.рф

ООО «Основа», Красноярск, пр. Мира, 19, к. 1. Срок проведения акции: с 01.10. 2017 по 31.10.2017. С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов (выигрышей) по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону (391) 231-18-33.