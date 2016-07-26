Читателям Newslab.ru рассказали, чем опасен варикоз и как с ним бороться

На Newslab.ru завершила работу интернет-приемная, посвященная лечению варикоза. На вопросы читателей отвечал заведующий отделением клиники лазерной хирургии «Варикоза нет», главный хирург-флеболог Станислав Жук.

По его словам, варикозная болезнь — это непрерывно рецидивирующее заболевание. Предотвратить его нельзя, поскольку варикоз связан с генетически обусловленной аномалией соединительной ткани. Если ее не лечить, то можно получить осложнения — тромбоз, трофическую язву. Тромбз в легких грозит летальным исходом.

Самый современный метод лечения варикоза — ЭВЛК, лазерная операция. Она проводится под местной анестезией, перед процедурой проводятся пробы. Также заранее нужно сдать анализы. Они готовятся в течение двух-трех рабочих дней. Далее назначается дата. Сама операция длится 20-40 минут без разрезов. В зависимости от стадии варикоза, анализов и УЗИ-диагностики стоимость варьируется от 26 до 48 тыс. за одну ногу.

Узнать подробности о лечении в клинике «Варикоза нет» и ее специалистах можно по телефону 8 (391) 205-45-01, на сайте варикозанет.рф и по адресу: ул. 9 Мая, 51.