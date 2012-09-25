В Красноярском крае под колесами КАМАЗа погиб 90-летний водитель «Оки»

На федеральной трассе «Ока» с пожилым водителем выехала под колеса грузовика. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По данным ГИБДД, авария произошла на 705 км автодороги Р-255 «Сибирь» в районе Козульки. Автомобиль «Ока», под управлением 91-летнего водителя, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КАМАЗом.

В дорожной полиции отметили, что пожилой водитель умер на месте ДТП. Сейчас сотрудники ГИБДД опрашивают свидетелей происшествия. Мм предстоит выяснить что послужило причиной смертельного маневра малолитражки.