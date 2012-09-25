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В Красноярском крае под колесами КАМАЗа погиб 90-летний водитель «Оки»
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В Красноярском крае под колесами КАМАЗа погиб 90-летний водитель «Оки»

25 сентября 17:25
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На федеральной трассе «Ока» с пожилым водителем выехала под колеса грузовика. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По данным ГИБДД, авария произошла на 705 км автодороги Р-255 «Сибирь» в районе Козульки. Автомобиль «Ока», под управлением 91-летнего водителя, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КАМАЗом.

ДТП Перед Козулькой
Фото: vk.com/krasnoyarskavto

В дорожной полиции отметили, что пожилой водитель умер на месте ДТП. Сейчас сотрудники ГИБДД опрашивают свидетелей происшествия. Мм предстоит выяснить что послужило причиной смертельного маневра малолитражки.

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