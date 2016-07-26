Юная красноярка заняла второе место на международном конкурсе красоты.

Юная красноярка Кристина Вуккерт заняла второе место на международном конкурсе красоты «Самое красивое лицо мира». Об этом сообщили в Академии международных конкурсов красоты. Девушка стала второй в категории «Юные» и вошла в топ-20 красивейших девушек конкурса.

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За победу на конкурсе в Индии боролись 60 участниц из разных стран, Кристина представляла Сибирь. В качестве национального костюма девушка продемонстрировала красно-белый сарафан в пол и расшитый кокошник.

В Академии добавили, что это уже вторая громкая победа красноярки — в этом же году девушка получила титул «Юная мисс Россия» на национальном конкурсе красоты в Москве.