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Юная красноярка заняла второе место на международном конкурсе красоты
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Юная красноярка заняла второе место на международном конкурсе красоты

25 сентября 18:10
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Юная красноярка Кристина Вуккерт заняла второе место на международном конкурсе красоты «Самое красивое лицо мира». Об этом сообщили в Академии международных конкурсов красоты. Девушка стала второй в категории «Юные» и вошла в топ-20 красивейших девушек конкурса.

Юная красноярка заняла второе место на международном конкурсе красоты.
Фото: vk.com/academy_beauty_contest
Это уже вторая победа девушки в этом году.
Фото: vk.com/academy_beauty_contest

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За победу на конкурсе в Индии боролись 60 участниц из разных стран, Кристина представляла Сибирь. В качестве национального костюма девушка продемонстрировала красно-белый сарафан в пол и расшитый кокошник.

В Академии добавили, что это уже вторая громкая победа красноярки — в этом же году девушка получила титул «Юная мисс Россия» на национальном конкурсе красоты в Москве.

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