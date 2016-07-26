Красноярцев пригласили на бесплатные экскурсии в честь Дня туризма

Всемирный день туризма в Красноярске отметят массовыми бесплатными экскурсиями. Для того, чтобы красноярцам и гостям города было удобнее, мероприятия перенесли со среды на субботу, 30 сентября.

Как отметили в Центре международных культурных связей Министерства культуры края, в этот день желающие совершенно бесплатно смогут посетить музеи и узнать интересные факты о Красноярске. Например, в Центральном парке с 10:30 до 16:00, каждые полтора часа, (10:30, 12:00, 13:30 и 15:00) можно присоединиться к бесплатной пешеходной экскурсии.

«Вы сможете узнать интересные подробности про исторический центр города. Кроме того, в течение всего дня в парке будет работать мобильная точка туристско-информационного центра Красноярского края, где каждый сможет получить бесплатную информацию об отдыхе в регионе, карту Красноярского края, буклеты и путеводители, а также принять участие в викторине и выиграть памятный сувенир», — уточнили организаторы и напомнили участникам захватить с собой зонтики и дождевики.

Площадь перед Красноярской краевой филармонией станет стартом автобусных обзорных экскурсий по Красноярску. Каждый час, с 10:00 до 18:00, 45-местные автобусы будут выезжать на двухчасовую экскурсию. Предварительная запись не требуется. Также возле БКЗ можно будет получить бесплатную консультацию и литературу об отдыхе в регионе.

Кроме того, бесплатные экскурсии будут проходить для гостей заповедника «Столбы». Мероприятие начнется в 11:00 от визит-центра «Перевал» (центральный вход в заповедник). Желающим необходимо предварительно записаться на экскурсию по тел. (391) 269-86-67 и взять с собой походный перекус.

Материалы по теме Туристы смогут посетить Енисейск с мобильным экскурсоводом

«Если вы поклонник активных пеших прогулок, тогда скандинавская ходьба на „Столбах“ — ваш вариант 30 сентября. Городской туристско-спортивный центр организует бесплатные оздоровительные экскурсии по центрально части заповедника с использованием скандинавских палочек. Этот вид спорта оценят любители активного отдыха любого возраста — скандинавская ходьба практически не имеет противопоказаний. Экскурсия стартует в 11:00 от визит-центра „Перевал“ по предварительной записи (391) 285-26-82», — рассказали организаторы об еще одном мероприятии ко Дню туризма в Красноярске.

Многие красноярские музеи также поддержат День туризма — 30 сентября посетить выставки можно будет бесплатно. В Центре международных культурных связей Министерства культуры края отметили, что желающим необходимо предварительно позвонить в музей, чтобы выяснить, какие экспозиции будут открыты для посетителей.