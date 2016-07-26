Дачница засудила соседа за пережитые страдания и укусы

Суд обязал владельца собаки выплатить компенсацию морального вреда женщине, которую искусал его питомец. Как рассказали в пресс-службе краевого суда, собака напала на женщину на территории дачного массива города Сосновоборска Красноярского края. Соседская овчарка повалила пожилую дачницу на землю и сильно искусала ее руку. В результате нападения рука оказалась сломана в нескольких местах, а также пострадавшая получила вывих и рану предплечья.

В полиции отказались возбудить уголовное дело на хозяина собаки, поэтому дачница обратилась в суд и потребовалась возместить ей материальный ущерб и моральный вред.

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«В иске женщина заявила, что животное представляло реальную опасность для ее жизни, она испытала тяжелые страдания и пережила сильный стресс», — пояснили в пресс-службе краевого суда.

Суд постановил, что хозяин собаки не обеспечил безопасное для окружающих содержание животного, в результате чего пострадала пожилая дачница, и обязал мужчину выплатить женщине компенсацию в размере 443,1 тыс. рублей.