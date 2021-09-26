Красноярский подросток устроил два ДТП и сбежал (видео)

В Красноярске задержали водителя, который в воскресенье, 24 сентября, устроил два ДТП в Октябрьском районе. Об авариях рассказали очевидцы в социальной сети, там же опубликовали записи с видеорегистратора и камеры уличного наблюдения, на которых зафиксированы оба происшествия. Красноярцев возмутило поведение водителя, который после допущенных столкновений скрылся с места происшествия.

В дорожной полиции рассказали, что за рулем автомобиля Honda, допустившего столкновения, был 16-летний подросток. Юноша не только управлял машиной без прав, но и допустил ряд других нарушений: выезжал на полосу встречного движения, не соблюдал дистанцию, также у него не было полиса ОСАГО, а на автомобиле отсутствовали госномера.

В полиции не сообщили, где подросток взял автомобиль, известно только, что мальчик его не угонял, так как соответствующих заявлений не поступало.

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Один из пострадавших написал в социальной сети, что мальчик купил машину на свои деньги, но зарегистрировать не мог из-за возраста, поэтому ездил без прав.

В ГИБДД добавили, что в настоящий момент проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Молодому человеку грозит наказание в виде штрафов на общую сумму более 26 тысяч рублей.