Красноярский подросток устроил два ДТП и сбежал (видео)

В Красноярске задержали водителя, который в воскресенье, 24 сентября, устроил два ДТП в Октябрьском районе. Об авариях рассказали очевидцы в социальной сети, там же опубликовали записи с видеорегистратора и камеры уличного наблюдения, на которых зафиксированы оба происшествия. Красноярцев возмутило поведение водителя, который после допущенных столкновений скрылся с места происшествия.
В дорожной полиции рассказали, что за рулем автомобиля Honda, допустившего столкновения, был 16-летний подросток. Юноша не только управлял машиной без прав, но и допустил ряд других нарушений: выезжал на полосу встречного движения, не соблюдал дистанцию, также у него не было полиса ОСАГО, а на автомобиле отсутствовали госномера.
В полиции не сообщили, где подросток взял автомобиль, известно только, что мальчик его не угонял, так как соответствующих заявлений не поступало.
Один из пострадавших написал в социальной сети, что мальчик купил машину на свои деньги, но зарегистрировать не мог из-за возраста, поэтому ездил без прав.
В ГИБДД добавили, что в настоящий момент проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Молодому человеку грозит наказание в виде штрафов на общую сумму более 26 тысяч рублей.