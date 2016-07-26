Компания подростков разбилась в ДТП, катаясь на машине с позволения родителей

В Ачинском районе 36-летний водитель врезался в машину с подростками, пострадали 4 человека. Причем управлял вторым автомобилем также несовершеннолетний — как оказалось, родители сами разрешили 16-летнему сыну сесть за руль и прокатиться с друзьями.

ДТП произошло накануне в поселке Горный. 36-летний водитель автомобиля Toyota Carina при повороте налево не предоставил преимущество движущемуся во встречном направлении автомобилю Chevrolet Lanos, за рулем которого находился 16-летний юноша.

В результате столкновения пострадала 29-летняя пассажирка «Тойоты» и трое подростков, которые находились в автомобиле «Шевроле».