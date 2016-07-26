В России выгоднее всего работать пилотом или капитаном океанского судна

Минтруд составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в стране.

Как сообщили «Известия», топ-10 самых высокооплачиваемых профессий возглавил капитан океанского судна с окладом 500 тыс. рублей. На второй позиции рейтинга, с зарплатой 320 тыс. рублей, оказался командир воздушного судна. Зарплату 312 тыс. рублей (третье место) предлагают главному технологу золотодобывающей промышленности.

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Чуть меньше работодатели готовы платить тренеру по хоккею — 300 тыс. рублей. Труд начальника строительного участка оценивают в 250 тыс. рублей, а квалифицированных врача-стоматолога и риск-менеджера ищут на зарплату в 200 тыс. рублей. Следом идут инженер-электрик (195 тыс. рублей) и аналитик в области информатики и вычислительной техники (190 тыс. рублей). Завершает перечень второй пилот воздушного судна с зарплатой в 180 тыс. рублей.

Как пояснили в издании, рейтинг составляли на основе данных о вакансиях, заявленных работодателями в службы занятости в первом полугодии 2017 года. Эксперты прогнозируют дальнейший рост зарплат квалифицированных и уникальных специалистов из-за кадрового голода, вызванного демографическим кризисом.

При этом средняя начисленная зарплата по стране в первом полугодии, по данным Росстата, составляет 38,7 тыс. рублей. Аналитики отметили, что она выросла на 7,3% относительно того же периода 2016 года.