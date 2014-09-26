Молодой тиран зарезал на улице 49-летнюю сожительницу

Следователи и полицейские разбираются в жестоком убийстве 49-летней жительницы поселка городского типа Мотыгино. Как рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю, преступление было совершено вечером 25 сентября.

Подозреваемым является 34-летний неработающий сожитель убитой. Известно, что дома между ними произошла очередная ссора на почве личных неприязненных отношений. Мужчина стал угрожать сожительнице и она попыталась сбежать от него, но не смогла.

«В страхе женщина выбежала на улицу к магазину по улице Кирпичная, но мужчина догнал ее и нанес ножом не менее двух ударов в туловище. Со слов соседей, в семье часто происходили серьезные конфликты», — рассказали в управлении.

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Пострадавшую на улице обнаружили односельчане. Она скончалась в больнице.

Злоумышленник вернулся домой и пытался скрыть следы преступления, но его задержали полицейские. По данным ГУ МВД региона, ранее он уже был судим. В настоящее время он находится под стражей. В ходе допроса мужчина признался в совершенном преступлении.