Под Красноярском мужчина убил сожительницу и поджег ее дом

В Сухобузимском районе двое суток полицейские искали подозреваемого в убийстве сожительницы мужчину, сообщили 3 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В последний день мая в селе Сухобузимское произошел пожар, при тушении которого в доме обнаружили тело 31-летней хозяйки, умершей от ножевых ранений. Полицейские предположили, что к убийству может быть причастен 30-летний сожитель женщины — мужчина ранее был судим и скрылся с места происшествия сразу после пожара.

Так как злоумышленник мог спрятаться в лесу, из Красноярска для усиления вызвали 100 полицейских. В двое суток они прочесывали лесные массивы вокруг села, проверяли фермы, заброшенные здания и строения и проводили подворовые обходы. Экипажи ДПС перекрыли все дороги, не позволяя мужчине покинуть район.

Обнаружили подозреваемого в убийстве вчера вечером в одном из заброшенных зданий на окраине Сухобузимского. «Как выяснили полицейские, мужчина в течение двух дней скрывался в различных постройках и брошенных домах и планировал покинуть село, однако из-за того, что сотрудники полиции перекрыли все выходы из населенного пункта, он не смог этого сделать», — отметили в пресс-службе. Мужчину доставили в отдел полиции и он уже признался в преступлении.