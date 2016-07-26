Ночные грабители не сумели найти деньги в офисе ЗАО «Назаровское»

В Назаровском районе неизвестные мужчины пытались ограбить офис ЗАО «Назаровское». Об этом сообщило издание «Запад24».

Сегодня ночью в пос. Степной неизвестные мужчины проникли в офисное здание сельхозпредприятия, приковали к батарее женщину-охранника и два часа искали деньги. Поиски злоумышленники начали с кабинета главного бухгалтера, затем они, при помощи специального гидравлического устройства, открыли сейфовую дверь кассы. Небольшую сумму, обнаруженную в помещении, они забирать не стали и ворвались в приемную директора.

«ЗАО „Назаровское“ является одним из богатейших сельхозпредприятий в России и много проводит операций с наличными средствами и, зачастую, в кассе на ночь остаются по несколько миллионов рублей, в этот раз не было исключения — в кассе находилась сумма около 1,4 млн рублей, но она не была в сейфе, а в специальном тайнике в кассе, о котором преступники не знали и найти его не смогли, об этом нам рассказал источник в назаровской полиции», — отметили в издании.

По данным журналистов, полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 161 УК РФ «Грабеж». В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю информацию по ограблению пока не подтвердили, но и не опровергли.