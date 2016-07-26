Президент наградил красноярских тренеров

Красноярские тренеры Виктор Алексеев и Константин Пнёв получили государственную награду от главы государства. Указом президента России от 25 сентября 2017 года тренеров наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», которая вручается гражданам России за осуществление конкретных и полезных для страны дел в ряде отраслей.

Отмечается, что красноярцам награду вручили «за заслуги в развитии физической культуры и спорта, за многолетнюю добросовестную работу».

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Виктор Алексеев — главный тренер красноярской академии борьбы им. Д. Миндиашвили (ул. Марковского, 88), заслуженный тренер России, воспитавший множество чемпионов.

Константин Пнёв — директор «Академии зимних видов спорта» (ул. Биатлонная 25г), заслуженный работник физической культуры России, его воспитанники также неоднократно побеждали на соревнованиях мирового уровня.