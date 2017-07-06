Фоторепортаж: Полумарафон, жара, июль

В минувшее воскресенье в Красноярске прошел уже пятый по счету и крупнейший за Уралом любительский забег-полумарафон «Июльская жара». Более 1300 спортсменов из 70 городов России и четырех стран мира пробовали свои силы на дистанции 21,1 километр.

Генеральным партнером этого масштабного спортивного события стала золотодобывающая компания «Полюс», сотрудники которой тоже приняли участие в полумарафоне.

«В этот раз из карты „Июльской жары“ исключили проспект Мира в связи с его ремонтом. Зато оставили красивый маршрут по острову Татышеву и набережной со стартом и финишем на площади Мира, — рассказал директор „Красмарафона“ Николай Трегубов. — Сегодня в забеге участвуют 1300 человек. Это абсолютный рекорд для Красноярска в любительском старте».

Кроме самого полумарафона, который требует серьезной подготовки, на «Июльской жаре» каждый может выбрать себе дистанцию по силам и не остаться в стороне: для начинающих предусмотрен забег на пять, для детей — на один километр. Поэтому многие красноярцы участвовали в «Июльской жаре» целыми семьями. Старты по традиции начались с детского забега, затем на дистанцию ушли бегуны на 21,1 и 5 километров и состоялась эстафета 21 километр.

По замыслу организаторов, которые всегда подходят к делу очень тщательно, забег должен стать не просто очередным спортивным мероприятием, а праздником для участников. Поэтому огромное внимание было уделено всем деталям, начиная от грамотного процесса регистрации спортсменов и заканчивая электронными чипами хронометража и вручением медали на финише. В том числе благодаря такому подходу об «Июльской жаре» знают далеко за пределами Красноярского края. Кроме того, в 2017 году поддержку полумарафону оказала компания «Полюс», поэтому организация «Июльской жары» уже не отличалась от европейских стартов.

В этот раз к участникам забега присоединился путешественник Александр Капер, который поставил себе цель добежать из Москвы в Пекин. В Красноярске он отпраздновал половину пройденной дистанции длиной 8 000 километров.

«Нужно бежать в кайф и не ломать себя. Получайте удовольствие и наслаждайтесь жизнью! Я сегодня бегу с вами. Красноярск — очень крутой город, веселый и спортивный. Особенно в преддверии вашей большой Универсиады. Вы просто молодцы!», — напутствовал полумарафонцев Александр Капер.

В отличие от других беговых видов спорта, в полумарафоне победа — не главное. Пройти дистанцию можно пусть и медленно, но обязательно до конца. Ведь только тогда на финише будешь чувствовать себя победителем.

«Наша команда участвует в забеге впервые. До этого на дистанцию выходили только некоторые ребята и я, — рассказал директор по экономике и финансам АО „Полюс Красноярск“, капитан сборной команды „Полюса“ Андрей Ландин. — Мы начали готовиться к полумарафону два месяца назад. Разумеется, не с „нуля“. Ведь „Полюс“ — очень спортивная компания. Практика бега у нас только развивается, а сейчас это достаточно популярное направление. Мы тренировались вместе с организаторами марафона и школой бега „I love running“. Нас научили правильно разминаться и правильно выходить из бега, чтобы снять болевые ощущения в мышцах. Это здорово, и в обычной жизни с таким не сталкиваешься».

Первой к финишу пришла хэндбайкер Наталья Рыжова, которая сна стартовала с отрывом в несколько минут и бежала в отдельной номинации. К полумарафону Наталья готовилась с марта, до этого откатала сезон на лыжах, участвуя в гонках.

«Час, девять минут и 22 секунды! Уложилась в свое время. Там полдороги в гору, я не ожидала! На последнем подъеме меня подтолкнули, потому что я встала», — прокомментировала спортсменка.

Победителем «Июльской жары» в этом году стал Антон Аникин с результатом 01:11:01. На финише он описал свои эмоции очень кратко: «Супер забег!». Среди женщин первой финишировала Наталья Руденко с результатом 01:20:50. В эстафете лучшей стала команда «СОК» с временем 01:07:26. Ну а в забеге-спутнике на пять километров среди мужчин победил Василий Минаев, среди женщин — Ксения Феллер.