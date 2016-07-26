Изгнание рабочих стрессов с помощью виртуальной реальности предложат на форуме itCOM

С 12 по 14 октября в МВДЦ «Сибирь» пройдет форум «itCOM — Информационные технологии. Телекоммуникации». Впервые здесь будет работать уникальная площадка виртуальной реальности «Изгнание рабочих стрессов & внутренних бесов».

С помощью современного оборудования, особой страховки и очков посетители выставки смогут целиком и полностью перенестись в виртуальный мир. На форуме будет представлена собственная разработка компании, созданная по примеру японских «офисов для погрома». Это виртуальная реальность, где можно избавиться от стресса, например, побив посуду или разбив несколько автомобилей битой.

«Виртуальная реальность помогает бороться со своими страхами и выплескивать эмоции. Она позволяет испробовать то, что в реальности невозможно, при этом не причиняя вреда ни имуществу, ни окружающим», — отмечают разработчики.

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Помимо этого, посетители смогут побродить по фантастическим мирам и поиграть в различные игры с полным эффектом присутствия: «Стоит только надеть очки виртуальной реальности, и вот вы уже можете сразиться с гладиаторами, покорить вершину Эвереста, покататься на горных лыжах, пострелять в зомби и электороботов, посетить просторы космоса или покататься на американских горках!» — рассказывают участники itCOM.

Выставка информационных технологий itCOM пройдет с 12 по 14 октября в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).