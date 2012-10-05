На выставке itCOM пройдет киберспортивный турнир Giga games Krasnoyarsk 2017

С 12 по 14 октября в рамках выставки itCOM в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) пройдет VI киберспортивный турнир Giga games Krasnoyarsk 2017. В этом году игроки сразятся в трех командных дисциплинах: CS:GO, DOTA 2, League of Legends. Участники разыграют призовой фонд в размере 80 000 рублей.

Турнир Giga games 2017 пройдет в два этапа: онлайн-отбор и непосредственно сам финал (лан-турнир), который пройдет на выставке itCOM. С 16 сентября начнутся онлайн-квалификации, в ходе которых для участия в лан-турнире отберут 10 сильнейших команд. Именно они сразятся с 12 по 14 октября в МВДЦ «Сибирь».

Не командных игроков на «лане» будут ждать одиночные турниры по Hearthstone и FIFA17, файтинги, а также зона виртуальной реальности, косплей-шоу и розыгрыши призов.

Подать заявку на участие в турнирах и узнать подробную информацию о регламенте можно на сайте организатора или в группе «ВКонтакте».