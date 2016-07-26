Красноярцам расскажут о современных интернет-технологиях для решения бизнес-задач

Красноярцев, заинтересованных в развитии бизнеса в интернете приглашают на тематическое событие — Красноярский интернет форум (КИФ). Мероприятие состоится 12 октября в МВДЦ «Сибирь».

«Ежегодно эксперты встречаются с владельцами бизнеса, руководителями компаний, начальниками отделов продаж и маркетологами, чтобы поделиться полезной информацией о текущих тенденциях в сфере веб-технологий и интернет-маркетинга», — отметили организаторы события.

На бесплатном семинаре красноярцы смогут узнать:

как обезопасить интернет-проект;

как увеличить посещаемость и продажи интернет-магазина;

как «подружить» дизайнера и копирайтера;

как эффективно продавать в социальных сетях;

как потенциального клиента превратить в постоянного;

как заставить услуги связи работать на бизнес.

Семинар пройдет 12 октября в 10:00 в МВДЦ «Сибирь» по адресу: улица Авиаторов, 19, конференц-зал № 1, выставочный павильон № 2. Желающие посетить мероприятие уже могут зарегистрироваться.

Организаторами КИФа являются веб-студия «Альфатим», занимающая лидирующую позицию по разработке e-commerce-проектов в Красноярске, компания Telezon — первый «облачный» центр услуг связи для бизнеса, компания «Оптибит» — крупнейший хостинг-оператор Красноярского края. Партнером мероприятия выступает itCOM — специализированная выставка средств связи и телекоммуникаций, компьютеров, информационных и интернет-технологий.

Компания «Альфатим»: вопросы по поводу семинара можно задать по телефону (391) 290-66-88 или электронной почте m1@alfateam.ru