В Красноярском крае главврач больницы лишилась работы за смерть пациентки

В Бирилюсском районе Красноярского края прокуратура добилась увольнения главврача за некачественное лечение женщины. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Жалобу на главного врача Бирилюсской районной больницы подала одна из жительниц района. Женщина обвинила врача в некачественном оказании медицинской помощи ее матери, отчего та умерла. Проверка надзорного ведомства подтвердила опасения: «Было установлено, что качество оказания медицинской помощи пациентке лечащим врачом Шаховой, которая по совместительству являлась главным врачом больницы, не отвечало установленным требованиям».

Материалы по теме Вадим Янин: «Берегите лечащих врачей» О главных «отраслях» красноярской медицины, ошибках врачей и заблуждениях пациентов

Также в прокуратуре отметили, что главврач уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение. Эту проверку женщина пыталась затянуть — долго не реагировала на требование передать медицинскую карту пациентки. Мировой суд решил дисквалифицировать ее на 7 месяцев. В прокуратуре посчитали, что это слишком мягкое решение, однако суд оставил его без изменения.

Точку в деле поставили в министерстве здравоохранения — главного врача Бирилюсской районной больницы уволили. «По факту смерти пациентки материалы направлены прокурором в орган дознания, назначена и проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Проведение проверки находится на контроле в прокуратуре района», — отметили в прокуратуре.