Виктор Толоконский попрощался с краем и коллегами

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, сообщая о своей отставке на заседании правительства, был крайне расстроен. Об этом Newslab.ru рассказали источники в правительстве края.

По их словам, в своей речи он поблагодарил собравшихся за совместную работу и попросил их не бросать начатое.

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«Я никогда не бросал начатые дела. Сейчас есть сожаление, что не все проекты реализованы до конца. Но я всегда был за обновление, — сказал губернатор. — Я не первый раз прощаюсь с коллегами, обычно всегда был мыслями уже в новой работе. Сегодня это не так».

Официальной причиной отставки Толоконский назвал собственное решение.

Имени своего преемника Виктор Толоконский не назвал. Как и не рассказал, чем планирует заниматься после ухода с поста губернатора.