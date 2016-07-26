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Место губернатора Красноярского края стало вакантным
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Место губернатора Красноярского края стало вакантным

27 сентября 12:40
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27 сентября 15:13: Виктор Толоконский попрощался с краем и коллегами

Виктор Толоконский по собственному желанию покидает пост губернатора Красноярского края. Об этом он сообщит на заседании правительства Красноярского края, которое состоится сегодня.

Свою карьеру в Красноярском крае Толоконский начал с должности временно исполняющего обязанности губернатора, сменив 12 мая 2014 года на посту руководителя региона Льва Кузнецова, который возглавил министерство по делам Северного Кавказа.

Виктор Толоконский покинет пост губернатора Красноярского края
Источник: krskstate.ru

Начал свою деятельность в крае Толоконский с сокращения аппарата правительства, под которое попали не только рядовые госслужащие, но и главы министерств и ведомств.

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Окончательно закрепился в Красноярском крае Виктор Толоконский после победы на губернаторских выборах 14 сентября 2014 года. За него проголосовало 63,3 % избирателей региона. Через две недели — 26 сентября 2014 года — Толоконский вступил в должность.

Примечательно, что 26 сентября в губернаторском крыле здания правительства Красноярского края начался косметический ремонт. С этого же начал свое правление Толоконский. Причем вообще перенеся резиденцию в другую часть здания.

До своего назначения врио губернатора Красноярского края Виктор Толоконский с 2010 года занимал пост полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. А до этого десять лет был губернатором Новосибирской области.

Толоконский Виктор Александрович
Толоконский Виктор Александрович
Экс-губернатор Красноярского края
Кузнецов Лев Владимирович
Кузнецов Лев Владимирович
Министр РФ по делам Северного Кавказа, экс-губернатор Красноярского края

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