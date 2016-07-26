Место губернатора Красноярского края стало вакантным

27 сентября 15:13: Виктор Толоконский попрощался с краем и коллегами

Виктор Толоконский по собственному желанию покидает пост губернатора Красноярского края. Об этом он сообщит на заседании правительства Красноярского края, которое состоится сегодня.

Свою карьеру в Красноярском крае Толоконский начал с должности временно исполняющего обязанности губернатора, сменив 12 мая 2014 года на посту руководителя региона Льва Кузнецова, который возглавил министерство по делам Северного Кавказа.

Начал свою деятельность в крае Толоконский с сокращения аппарата правительства, под которое попали не только рядовые госслужащие, но и главы министерств и ведомств.

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Окончательно закрепился в Красноярском крае Виктор Толоконский после победы на губернаторских выборах 14 сентября 2014 года. За него проголосовало 63,3 % избирателей региона. Через две недели — 26 сентября 2014 года — Толоконский вступил в должность.

Примечательно, что 26 сентября в губернаторском крыле здания правительства Красноярского края начался косметический ремонт. С этого же начал свое правление Толоконский. Причем вообще перенеся резиденцию в другую часть здания.

До своего назначения врио губернатора Красноярского края Виктор Толоконский с 2010 года занимал пост полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. А до этого десять лет был губернатором Новосибирской области.