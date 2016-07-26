Красноярские аграрии обмолотили почти 60 % посевных площадей

В Красноярском крае продолжается уборочная кампания, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства.

Ход работ замедляют осадки, выпадающие практически ежедневно на всей территории региона. Дополнительно осложнил уборочную снегопад, прошедший в ряде территорий. В результате на сегодня аграриями обмолочено 589 тыс. га зерновых и зернобобовых или 57 % от плана, получено 1 млн. 455 тыс. тонн зерна. В прошлом году на 27 сентября было обмолочено 858 тыс. га полей (82 %), собрано 2 млн. 315 тыс. тонн зерна.

По словам заместителя председателя правительства края — министра сельского хозяйства края Леонида Шорохова, отставание от прошлогодних темпов наблюдается в большинстве регионов Сибири. Вместе с тем, краевые аграрии обеспечены техникой, кадрами, горюче-смазочными материалами, и ждут только нормализации погоды.

«Нынешняя урожайность — 24,7 ц/га, — несколько ниже прошлогодней (25,2 ц/га). Однако благодаря сформированной системе земледелия она, как и всегда, значительно выше, чем у наших соседей по СФО. К примеру, средняя урожайность зерновых и зернобобовых в Алтайском крае — 14,7 ц/га, в Омской области — 15,6 ц/га, в Кемеровской 21,4 ц/га, в Новосибирской — 19 ц/га, в Томской области 21,3 ц/га».

Шорохов отметил, что красноярское зерно традиционно пользуется повышенным спросом на рынке благодаря качественным характеристикам. По информации, предоставленной Россельхозцентром и Россельхознадзором, из 319 тысяч тонн обследованной пшеницы 80 % относится к продовольственному классу. Это очень высокий процент. Для сравнения, по России он не превышает 19-20 %.

Самая высокая урожайность на данный момент зафиксирована в Ужурском районе (38,1 ц/га), на втором месте Назаровский (34,3 ц/га), на третьем Шарыповский (32,5 ц/га). Четвертое место занимает Каратузский (26,4 ц/га), пятое — Большемуртинский (26,1 ц/га).

Также в минсельхоз поступает информация по лучшим комбайнерам. На сегодняшний день в тройке лидеров — работники ЗАО «Солгонское» Ужурского района — Андрей Островский, Александр Андрюшин, Михаил Маликов.

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«Комбайнер, добившийся наивысшего намолота, будет награжден автомобилем в ходе празднования Дня Урожая, которое состоится в ноябре. Также автомобили получат победители трудовых соревнований в других номинациях», — сообщил Леонид Шорохов.

Параллельно с уборочной кампанией аграрии ведут кормозаготовку. На сегодня заготовлено 158 тыс. тонн сена (77 %), 907 тыс. тонн сенажа (98 %), 157 тыс. тонн силоса (46 %).