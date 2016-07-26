Красноярские аграрии обмолотили больше половины посевных площадей

В Красноярском крае продолжается уборочная кампания. На сегодняшний день аграрии обмолотили 565 тыс га зерновых и зернобобовых или 55 % от плана, получив 1 млн 398 тысяч тонн зерна, сообщили в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.

В прошлом году на 20 сентября было обмолочено 795 тыс га полей (76 %), собрано 1 988 тыс тонн зерна.

По словам заместителя председателя правительства края — министра сельского хозяйства Леонида Шорохова, отставание от прошлогодних темпов наблюдается в большинстве регионов Сибири. Краевые аграрии обеспечены техникой, кадрами, горюче-смазочными материалами, и ждут только нормализации погоды, чтобы снять с полей богатый урожай.

«Нынешняя урожайность — 24,7 ц/га, — несколько ниже прошлогодней (25 ц/га). Однако благодаря сформированной системе земледелия она, как и всегда, значительно выше, чем у наших соседей по СФО. К примеру, средняя урожайность зерновых и зернобобовых в Алтайском крае — 14,8 ц/га, в Омской области — 15,4 ц/га, в Кемеровской 21,5 ц/га, в Новосибирской — 19,1 ц/га, в Томской области 21,5 ц/га. Зерна хватит и на обеспечение собственных нужд, и на продажу за пределы региона», — подчеркнул Шорохов, отметив, что красноярское зерно традиционно пользуется повышенным спросом на рынке благодаря высоким качественным характеристикам.

Самая высокая урожайность на данный момент зафиксирована в Ужурском районе (38,4 ц/га), на втором месте Назаровский (34 ц/га), на третьем Шарыповский (33,2 ц/га). Четвертое место занимает Каратузский (27,2 ц/га), пятое — Большемуртинский (26,4 ц/га).

Еженедельно в краевой минсельхоз из районных отделов сельского хозяйства поступает информация о хозяйствах, которые являются лучшими по урожайности в своих территориях.

На сегодняшний день пятерка территорий-лидеров по урожайности из этого рейтинга выглядит так: на первом месте АО «Солгон» Ужурского района (47,5 ц/га), на втором ЗАО «Назаровское» Назаровского района (44 ц/га), на третьем ООО «Трэнэкс» Шарыповского района (39,7 ц/га). На 4 месте оказалось ОАО «Птицефабрика Заря» Емельяновского района (39,4 ц/га), на пятом — ЗАО «Светлолобовское» Новоселовского района с результатом 35,6 ц/га.

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Также в минсельхоз поступает информация по лучшим комбайнерам. На сегодняшний день в тройке лидеров — работники ЗАО «Солгонское» Ужурского района — Андрей Островский, намолотивший 21 251 центнер в условных единицах, Александр Андрюшин (20 611 центнеров), Михаил Маликов (20 217 центнеров).

«Комбайнер, добившийся наивысшего намолота, будет награжден автомобилем в ходе празднования Дня Урожая, которое состоится в ноябре. Также автомобили получат победители трудовых соревнований в других номинациях», — сообщил Леонид Шорохов.

Параллельно с уборочной кампанией аграрии ведут кормозаготовку. На сегодня заготовлено 157 тыс тонн сена (77 %), 907 тыс тонн сенажа (98 %), 144 тыс тонн силоса (42 %).