КНП и ЛУКОЙЛ начали сотрудничество с открытия фирменного магазина в Красноярске

В Красноярске открылся первый фирменный магазин по продаже масел и технических жидкостей «ЛУКОЙЛ». Теперь приобрести продукцию крупнейшего российского производителя смазочных материалов можно на автозаправочной станции компании «Красноярскнефтепродукт» по адресу ул. Республики, 49 «Д».

Открытие павильона состоялось при участии генерального директора АО «Красноярскнефтепродукт» Андрея Чернова и представителя компании ЛУКОЙЛ Федора Карпова.

«Мы гордимся партнерством с КНП и очень надеемся на успешное продвижение масел ЛУКОЙЛ в Красноярском крае. Хочется верить, что в ближайшее время нам удастся завоевать самую высокую долю рынка. Не исключено, что Красноярский край станет лидером по продажам нашей продукции», — отметил в торжественной речи Федор Карпов.

Как сообщил Андрей Чернов, церемония запуска продажи масел — лишь начало долгосрочного сотрудничества компаний. В ближайшей перспективе фирменные магазины ЛУКОЙЛ появятся на других крупнейших АЗС сети КНП в Красноярске и городах края. Однако основной совместный проект партнеров — начало реализации топлива производства ЛУКОЙЛ, в том числе премиальных марок ЭКТО стандарта «Евро-5», прежде не представленных на краевом рынке.

«Открытие магазина ЛУКОЙЛ послужит лишь началом плодотворных и, надеюсь, долгих отношений с компанией ЛУКОЙЛ, которая является лидером нефтяной отрасли. После открытия фирменного павильона мы планируем начать реализацию нефтепродуктов производства компании на сети своих АЗС. Со временем в наших планах открытие и строительство автозаправочных станций под брендом „ЛУКОЙЛ“ в Красноярске», — подчеркнул гендиректор КНП.

Инновационное топливо ЭКТО компании ЛУКОЙЛ — единственный в России бензин марки с октановым числом 100. Уже в октябре он будет представлен в Красноярске на АЗС «Красноярскнефтепродукта». Кроме этого, автолюбителям будут доступны другие высококачественные виды топлива производства ЛУКОЙЛ. Договор на заключение франшизного соглашения по реализации нефтепродуктов находится в стадии подписания. Сразу после партнеры приступят к реализации проекта.

Открытие нового магазина ознаменовалось приятным сюрпризом для первого покупателя. «Я регулярно заправляюсь на КНП. Сегодня заехал, увидел новый павильон и вспомнил, что нужно купить масло на зиму. Оказалось, что делаю тут первую покупку. Меня поздравили, а директор компании даже вручил сертификат на бесплатную замену масла. Что тут скажешь — удачно заехал! Крутой подарок, спасибо!», — рассказал довольный мужчина.

«Появление крупного игрока на краевом рынке положительно скажется на развитии конкуренции и на качестве реализуемого топлива. Для КНП именно качество является приоритетом деятельности. Это одна из причин, по которой мы выбирали именно нефтепродукты компании ЛУКОЙЛ», — добавил Андрей Чернов.

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Пока автолюбители могут ознакомиться с широкой линейкой моторных масел ЛУКОЙЛ в павильоне на улице Республики. Продукцию компании сегодня рекомендуют крупнейшие автопроизводители, такие как Ford, Volkswagen, Lifan, Renault-Nissan. С выбором помогут определиться опытные продавцы-консультанты. Также в скором времени на АЗС «Красноярскнефтепродукта» заработают сервисные центры по замене масел.

Отметим, ЛУКОЙЛ входит в тройку российских нефтяных гигантов, которые ведут деятельность по всей цепочке производственного процесса — от геологоразведки до продажи нефтепродуктов потребителю. АО «Красноярскнефтепродукт», в свою очередь, имеет статус крупнейшего нефтетрейдера в Красноярском крае, обеспечивающего топливом практически весь регион. Розничная сеть КНП включает 138 автозаправочных станций.

Ожидается, что сотрудничество лидеров федерального и регионального нефтяных рынков положительно скажется на экономике региона, но в первую очередь выиграют клиенты — у них появятся качество и сервис нового уровня.