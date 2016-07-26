Благодаря полицейским в «Роевом ручье» появился новый лось (видео)

В Красноярском крае сотрудники полиции помогли спасти потерявшего мать лосенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Новорожденного лосенка нашли в июне в деревне Медяково Боготольского района — его приютил один из местных жителей. Мужчина рассказал полицейским, что теленка нашел на поле, где пас своих коров. Детеныш был один, без матери, и житель деревни решил спасти его, забрав к себе домой. В полицию о находке он не сообщил. Сотрудникам правоохранительных органов позвонил его сосед.

Полицейские приняли участие в спасении лосенка и связались со специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края. Животное передали в «Роев ручей». Там самочка получила кличку Нада.

«Она у нас взрослая девочка, кушает веники, сено, любит грибы и ягоды. Поступила к нам в июне. Была рыжая-рыжая и кудрявая. Сейчас отъелась, подросла, привыкла к нам. Очень ласковая, любит покушать, поиграть», — рассказала зоолог «Роева ручья» Елена Новак.

В пресс-службе полиции отметили, что никакой проверки в отношении мужчины, который нашел лосенка не проводили.