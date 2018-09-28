В Красноярском крае грузовик расплющил вылетевшую на «встречку» легковушку

В Иланском районе Красноярского края неправильный обгон стал причиной гибели 54-летней женщины. Информацию об аварии подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

ДТП произошло сегодня утром, около 6:30, на 1097 км автодороги Р-255 «Сибирь». Как пояснили очевидцы, водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения под колеса грузовику Hyundai. В пресс-службе дорожной полиции пояснили, что, по предварительным данным, причиной аварии стал неправильный обгон — Toyota Vitz выехала на «встречку», чтобы обогнать фуру.

В результате аварии 55-летний водитель машины получил травму, а его 54-летняя пассажирка погибла на месте. Водитель корейского грузовика в ДТП не пострадал. В полиции отметили, что оба участника происшествия были трезвыми. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.