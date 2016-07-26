ГИБДД позвала красноярских водителей на марафон «Автодедобабушка»

Госавтоинспекция Красноярского края пригласила водителей преклонного возраста поучаствовать в осеннем марафоне «Автодедобабушка». Проект направлен на совершенствование водительского мастерства водителей старше 60 лет и профилактику ДТП с их участием.

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Пожилым автомобилистам необходимо отправить свою заявку до 29 октября в предлагаемые новости сообщества «ГИБДД24» в социальной сети «ВКонтакте». В заявке необходимо указать свои персональные данные и возраст. 1 октября на одном из автодромом полицейские проверят у них знание правил дорожного движения и оценят их водительское мастерство.