ГИБДД позвала красноярских водителей на марафон «Автодедобабушка»

Госавтоинспекция Красноярского края пригласила водителей преклонного возраста поучаствовать в осеннем марафоне «Автодедобабушка». Проект направлен на совершенствование водительского мастерства водителей старше 60 лет и профилактику ДТП с их участием.
Пожилым автомобилистам необходимо отправить свою заявку до 29 октября в предлагаемые новости сообщества «ГИБДД24» в социальной сети «ВКонтакте». В заявке необходимо указать свои персональные данные и возраст. 1 октября на одном из автодромом полицейские проверят у них знание правил дорожного движения и оценят их водительское мастерство.
«В рамках конкурса участники смогут продемонстрировать навыки фигурного вождения автомобиля, как с механической, так и автоматической коробкой передач. Победителей проекта „Автодедабабушка“ ждут имиджевые призы от партнеров проекта и Госавтоинспекции», — рассказали в пресс-службе дорожной полиции.
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