Красноярцев напугали тем, что разведут Коммунальный мост

«Яндекс» сообщил о том, что Коммунальный мост в Красноярске разведут.

Сегодня в сервисе «Яндекс.Пробки» появилось странное сообщение о том, что мост на участке над основным руслом Енисея разведут. Источником предупреждения назвали ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Сроки перекрытия — с 28 сентября по 15 ноября.

В ведомстве пояснили, что никаких сообщений в «Яндекс» о разведении моста не передавали. Сейчас информацию с сервиса удалили. Стоит отметить, что конструкция Коммунального моста в Красноярске не предусматривает такой возможности. Разводные мосты в России есть в Санкт-Петербурге, а ближайший в Красноярску такой мост — в Новосибирске над шлюзом ГЭС.

«Яндекс» не первый раз пугает горожан неправильными сообщениями. Так в феврале в Красноярске «досрочно» закрыли участок Коммунального моста над Абаканской протокой. Произошло это почти на 5 месяцев раньше, чем строители фактически приступили к работам.