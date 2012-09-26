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Коммунальный мост в Красноярске хотят открыть раньше срока
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Коммунальный мост в Красноярске хотят открыть раньше срока

26 сентября 16:22
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Движение по Коммунальному мосту в Красноярске могут открыть уже в конце этой недели. Об этом рассказал подрядчик, также информацию подтвердили в департаменте городского хозяйства администрации Красноярска.

Ряд красноярских СМИ со ссылкой на генерального директора строительной компании «Сибиряк» Владимира Егорова сообщили, что полностью переправу могут открыть уже в понедельник, 2 октября. Уточняется, что движение для транспорта по двум полосам планируется возобновить в пятницу, 29 сентября.

Помощник руководителя компании «Сибиряк» Анна Зыкова рассказала корреспонденту Newslab.ru, что дата открытия переправы зависит от погоды: «Возможно, мост будет открыт раньше запланированного срока. Мы не говорим, что это точно произойдет. Работы идут полным ходом, нам осталось уже немного. Если погода позволит, мы уложим асфальт раньше, в дождь мы этого точно делать не будем». Собеседница добавила, что в компании ориентировались на 6 октября.

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В пресс-службе департамента городского хозяйства администрации Красноярска рассказали, что пока о преждевременном открытии моста речь не идет: «Подрядчик называет разные сроки, но пока мы не можем говорить, что Коммунальный мост откроется раньше даты, предусмотренной контрактом, — 16 октября. Его смогут открыть раньше, но только если подрядчик закончит все работы быстрее, чем было запланировано».

Егоров Владимир Владимирович
Егоров Владимир Владимирович
Депутат Горсовета Красноярска, генеральный директор ОАО «Сибиряк»

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