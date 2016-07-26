В Красноярске выбрали самый благоустроенный район

Самым благоустроенным районом Красноярска признан Советский район. Об этом стало известно в ходе итогового заседания конкурсной комиссии, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Второе место по итогам конкурса занял Ленинский район, третье — Центральный.

В этом году в конкурсе было 23 номинации. Впервые победителей определяли в номинациях «Лучший спортивный объект, созданный при активном участии жителей» и «Лучшая территория средних профессиональных и высших образовательных учреждений, благоустроенная учащейся молодёжью». Впервые в этом году введена номинация «Лучший зимний двор». Победителей в этой номинации будут определять в ноябре-январе, их наградят уже в следующем календарном году.

Самой популярной номинацией этого года стала «Самый зеленый двор жилого многоквартирного дома». Заявки на участие в ней подали жители 900 дворов.

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Благодаря конкурсу в Красноярске благоустроены сотни тысяч квадратных метров дворовых территорий. Возле домов высажено около 10 тысяч деревьев и кустарников, увеличена площадь газонов, установлено около 4 тысяч скамеек, урн, скульптур, и других малых архитектурных форм.

Сегодня было принято решение награждать победителей не только городского, но и районного этапа. В связи с этим, по поручению главы города призовой фонд конкурса в следующем году будет значительно увеличен — с 5 до 20 млн рублей.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Самый благоустроенный район города» состоится 19 октября в Культурном центре на Высотной (пр. Свободный, 48).

Конкурс благоустроенный район проводится в краевом центре по инициативе мэра Эдхама Акбулатова. Главная цель — привлечь активных жителей к благоустройству и преображению городской среды. Призовые деньги в виде грантов распределяются между победителями в разных номинациях.

Напомним, в прошлом году звание Самого благоустроенного получил Свердловский район. В 2015 году самыми благоустроенными районами стали сразу два — Центральный и Советский районы, а в 2014 году это звание досталось Железнодорожному.