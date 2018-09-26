Красноярцев позвали на субботник

Жителей Красноярска пригласили присоединиться к общегородскому субботнику, который пройдет в эту субботу, 30 сентября.

Принять участие в масштабной городской уборке могут все желающие. Субботник начнется в 9.00. Убрать можно как свой двор, территорию предприятия или офиса, так и любое общественное пространство. В организации работы помогут районные администрации, где уже сейчас принимают звонки и рассказывают горожанам о том, где получить инвентарь, какой участок выбрать для уборки, где требуется помощь.

По вопросам проведения субботника красноярцы могут обратиться по телефонам:

Центральный район: (391) 212-04-21;

Советский район: (391) 255-38-70;

Кировский район: (391) 213-28-16;

Ленинский район: (391) 264-16-73;

Свердловский район: (391) 261-42-15;

Октябрьский район: (391) 247-01- 20;

Железнодорожный район: (391) 221-46-49.

По вопросам организации уборки дворовых территорий жители могут обращаться в свои ТСЖ и управляющие организации.

«Ежегодно на осеннюю уборку выходит около ста тысяч человек — сотрудники предприятий, организаций, инициативные группы, молодёжь. Мы надеемся, что в нынешнем году горожане проявят не меньшую активность, ведь большую городскую уборку дополнит популярная среди активных горожан акция „День Енисея“. Субботник состоится при любой погоде», — отметил начальник отдела внешнего благоустройства департамента горхозяйства администрации Красноярска Александр Михайлов.

Общегородской осенний субботник — только часть работы. С 21 августа в Красноярске стартовал традиционный осенний двухмесячник по благоустройству и озеленению «За чистый город, чистую Сибирь». Он продлится до конца октября. За это время краевой центр подготовят к зиме — уберут опавшие листья, траву и мусор, подготовят к холодам парки, скверы, объекты внешнего благоустройства: памятники, мемориальные комплексы, остановочные пункты и прочее.

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Большое внимание в рамках двухмесячника уделяется городским фонтанам. С этой недели они останавливают работу, их начинают готовить к зиме. Водные сооружения проверяют, чистят, приводят в порядок, устанавливают на них специальное оборудование, позволяющее фонтанам сохранять эстетичный вид и сохранность в зимний период.

Работа началась и на городских клумбах. С них постепенно убирают цветы, готовят места для зимних посадок. Традиционно в зиму специалисты высаживают луковицы тюльпанов, чтобы первые цветы порадовали горожан уже в самом начале теплых дней будущей весны.

Кроме того, в рамках двухмесячника еженедельно в городе проводятся санитарные пятницы. Активисты — добровольцы и сотрудники коммунальных служб — выходят на уборку территории города. С начала двухмесячника уже убрано 119 гектаров. Вывезено 1 050 кубометров мусора.