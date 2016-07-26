Житель Идринского района засудил врачей за перечеркнувший карьеру диагноз

Судебные приставы помогли жителю Красноярского края сняться с учета у врача-нарколога. Об этом рассказали в пресс-службе Управления федеральной судебных приставов по Красноярскому краю.

Диагноз «зависимость от алкоголя средней стадии» мужчине, проживающему в Идринском районе края, поставили после того, как он несколько раз попадал в поле зрения полиции в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. Через некоторое время от привычки злоупотреблять спиртным мужчина избавился и уже забыл о том, что стоит на учете у врача-нарколога. Но при попытке устроиться на новую работу этот факт стал причиной отказа.

«Посчитав, что врач зря „поставил на нем крест“, гражданин обратился в суд с исковым заявлением к районной больнице о признании незаконной его постановки на наркологический диспансерный учет. Суд исковые требования удовлетворил и вынес решение: признать постановку врачом психиатром-наркологом районной больницы на диспансерный учет к врачу-наркологу незаконной», — пояснили в пресс-службе.

Контролировать исполнение решения суда поручили судебным приставам-исполнителям. Однако руководство медицинского учреждения своевременно на ситуацию не отреагировало. Лишь после того, как пристав вынес постановление о взыскании с больницы исполнительского сбора в 50 тыс. рублей, мужчину сняли с учета и теперь он сможет устроиться на работу.