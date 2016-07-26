В красноярском Солнечном откроется новая библиотека

В красноярском микрорайоне Солнечный появится новая библиотека. Она разместится на площадях нежилого помещения, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сейчас мэрия ищет подрядчика для проведения реконструкции помещения на первом этаже дома по улице Микуцкого, 8. Ожидается, что итоги аукциона подведут 19 октября. Будущая библиотека станет филиалом муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотечная система им. Н. Островского» и будет иметь статус центра семейного чтения.

На площади 840,9 кв. м. запроектированы книжные залы для посетителей разного возраста: от младших школьников до взрослых читателей, конференц-зал на 24 человека, компьютерный зал, игровая комната для детей дошкольного возраста. Модернизированную библиотеку оснастят современным технологическим оборудованием, в том числе системой видеонаблюдения, охранной сигнализацией, Интернетом и IP-телевидением.

Как отмечают в департаменте градостроительства, особое внимание в проекте уделено людям с ограниченными возможностями. Для этой категории посетителей сделают удобные съезды, заниженные бордюры, пороги и пандусы. Ширина входов, коридоров и дверных проемов будет выполнена с учетом проезда инвалида в кресле-коляске. Просторные уборные оборудуют двухсторонней системой связи. На прилегающей к библиотеке территории появятся парковочные места, газон, скамейки и урны. Планируется, что объект введут в эксплуатацию до конца текущего года.

«Новая библиотека станет культурно — досуговым центром для жителей микрорайона. Новое, удобное, современное, открытое и доступное пространство позволит посетителям разного возраста реализовать свои творческие и интеллектуальные возможности, удовлетворит культурные, досуговые и информационные потребности. В библиотеке будут созданы площадки для общения самоорганизованных групп читателей, а интерьеры расположат к комфортному пребыванию посетителей в нашем учреждении», — рассказала Оксана Григорьева, директор централизованной библиотечной системы детского населения имени Н. Островского.

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Новая библиотека будет построена в рамках проекта модернизации библиотечной сети Красноярска, который реализуется по инициативе главы города Эдхама Акбулатова с 2015 года при поддержке краевого бюджета. Пилотной площадкой в реализации проекта стала библиотека имени Николая Добролюбова.

В январе 2016 года современный формат работы с читателями представила детская библиотека имени Сергея Михалкова. В январе текущего года открылась модернизированная библиотека имени Николая Островского, отличительный профиль которой — реализация инклюзивных программ. А в феврале этого же года открылась библиотека им. В. Ю. Драгунского.