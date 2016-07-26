Уроки туризма и первый в городе аквапарк: пятница в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в пятницу.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в пятницу в Красноярске ожидается переменная облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днём составит 6°C. Северный ветер будет дуть со скоростью 1 м/с.

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В 9:30 в Красноярске обсудят проект первого городского аквапарка. Напомним, спортивно-развлекательный комплекс с аквапарком планируется построить на пересечении улиц 9 Мая и Шахтеров. Площадь объекта составит порядка 30 тысяч квадратных метров, он сможет единовременно принять более 2,5 тысяч посетителей. Во время обсуждения будут представлены первые эскизные проекты. Подробнее читайте на Newslab.ru.

В 10:00 начинает свою работу тематическая выставка «Ярмарка ремёсел» (0+). В выставочных павильонах МВДЦ «Сибирь» соберутся ремесленники, мастера декоративно-прикладного творчества и представят свои работы.

В 10:30 красноярцев приглашают на бесплатный урок туризма от «Школы спасателей» (12+). Участников научат: действовать при возникновении аварийных ситуаций в природной среде, разжигать костер, устанавливать туристическую палатку, подниматься и спускаться по тросовой лестнице, вязать основные альпинистские узлы, организовывать страховку для себя и товарища, оказывать доврачебную медпомощь (повязки, шины) и т.д. Сбор участников на остановке «Школа глухонемых». Записаться можно по ссылке.

В 12:00 в актовом зале департамента городского хозяйства администрации Красноярска представители власти обсудят, как реализовывается федеральный проект «Безопасные и качественные дороги», а также ход ремонтных работ. Подробнее читайте на Newslab.ru.

В Театре кукол пройдет встреча «Как меняется современный театр? Приемы, инструменты, темы», которую проведет театральный критик из Москвы — Павел Руднев (16+). Начало в 17:00.

Закончить вечер красноярцев приглашают на «Манхэттенском фестивале короткометражного кино» в Доме кино (18+). Начало в 21:00.