«Хоть на ощупь асфальт могут укладывать»: в мэрии Красноярска прокомментировали ночной ремонт (видео)

Житель Красноярска рассказал, что вечером под окнами его дома рабочие укладывали асфальт. Мужчина снял на видео и опубликовал в социальной сети, как при свете фонарей во дворе дома работают люди и техника. По словам красноярца, ремонт проводили около дома № 42 по улице Копылова примерно в 22.45.

В пресс-службе департамента городского хозяйства рассказали, что дорожные работы в вечернее время не являются нарушением.

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«То, что на улице темно, не является препятствием для укладки асфальта, они его хоть на ощупь могут укладывать. Тем более что рабочие подсвечивали себе фонарями», — пояснили в мэрии.

Отметим, в комментариях к видеозаписи красноярцы одобрительно отозвались о работе дорожников, замечая, что на ремонт дорог в городе осталось не так много времени, и рабочие вынуждены работать с утра до позднего вечера, чтобы успеть закончить ремонт в срок.