Поселок на севере Красноярского края остался без детской библиотеки

В эвенкийском пос. Ванавара ночью сгорела библиотека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

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Пожар начался около четырех часов утра в одноэтажном деревянном здании на ул. Советская. Как пояснили в пресс-службе, в ней находится детская библиотека поселка. Огонь быстро распространился по всей площади здания — 370 кв. метров.

Потушить его удалось лишь через два часа, к 6:10. По данным пресс-службы, полностью сгорела кровля здания. В происшествии никто не пострадал. Пока пожарные не сообщают даже предварительной причины происшествия.