Утром на Красрабе горели два трамвая (видео)

В Красноярске сегодня утром, 28 сентября, на проспекте газеты имени «Красноярский рабочий» загорелся трамвай. Видеозапись пожара опубликовали в социальной сети очевидцы. Как сообщили свидетели, инцидент произошел около 7 утра между остановками общественного транспорта «Хлебозавод» и «Школа».

В пресс-службе МЧС рассказали, что на правобережье загорелись два трамвая: № 7 выгорел полностью, а № 4 — частично. Общая площадь пожара составила 23 квадратных метра, люди не пострадали. По сообщению МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые обеспечивали безопасность движения.

Также очевидцы сообщили о том, что накануне, 27 сентября, во дворе дома № 28А по улице Молокова загорелся автомобиль. Красноярцы, ставшие свидетелями пожара, сообщили, что огонь был достаточно сильным. В МЧС рассказали, что припаркованный автомобиль грузовой марки «ГАЗель» 2013 года выпуска загорелся около восьми вечера.

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Когда пожарные прибыли на место, огонь перекинулся на стоящий рядом автомобиль Lada Granta. Обе машины получили серьезные повреждения. В МЧС добавили, что люди при пожаре не пострадали. Предварительной причиной также назвали короткое замыкание электропроводки.

Оба пожара были полностью потушены.