Строителей жилья в Черемушках уличили в краже денег дольщиков

Руководителей одной из строительных фирм Красноярска уличили в хищении средств дольщиков, возводимых ими домов. Об этом сообщает пресс-служба красноярского Межмуниципального управления МВД России.

Речь идет о нескольких многоэтажных домах по ул. Шевченко (Черемушки) в Красноярске, из средств на строительство которых сотрудники компании присвоили около 1 млн рублей.

Сейчас против них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата», предусматривающая максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

О какой компании идет речь, в полиции не говорят, уточняя, что предприятие сейчас находится в стадии банкротства, а строительство домов прекращено.

Меж тем, известно, что на сегодняшний день на ул. Шевченко строительной компанией «Монтаж-Строй» возводится жилой комплекс «Нойланд-Черемушки», обманутые дольщики которого в числе прочих на прошлой неделе встали палаточным лагерем напротив правительства Красноярского края, требуя решить их проблему.