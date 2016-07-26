Красноярск снова накрыла волна протеста обманутых дольщиков (видео)

В Красноярске проходят сразу две акции протеста обманутых дольщиков. Так, обманутые инвесторы долевого строительства дома на ул. Грунтовая, 28а вновь объявили голодовку и въехали в недостроенные квартиры. Об этом Newslab.ru рассказали сами участники акции протеста.

К подобным действиям людей, по их словам, подтолкнуло то, что они не видят желания краевой власти решить их проблемы.

«К тому закону, что разработан мэрией и сейчас находится на утверждении в Законодательном Собрании Красноярского края много вопросов и его нужно дорабатывать, — говорит один из участников акции, — и мы не видим, чтобы региональные власти действовали в этом направлении».

Сейчас в голодовке участвует пять человек из числа собственников квартир на Грунтовой, 28а. До какого момента она будет продолжаться неизвестно. И, возможно, число голодающих увеличится.

Это — не единственная акция протеста обманутых инвесторов долевого строительства, которая в данный момент проходит в Красноярске. Еще в среду группа активистов из краевой общественной организации дольщиков разбила палаточный городок напротив правительства региона.

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К сегодняшнему дню число установленных палаток увеличилось до девяти. Вахту протеста здесь ежедневно несут 30-40 человек. Причем это не только красноярцы, но и жители Железногорска, Сосновоборска и Емельяново.

«Сейчас мы готовимся устанавливать зимние палатки и, возможно, даже будем монтировать домик», — говорит председатель краевой общественной организации дольщиков Евгений Шиховцев.

За несколько дней существования палаточного лагеря, его обитатели уже встретились с несколькими высокопоставленными чиновниками краевого уровня. В том числе и с губернатором региона Виктором Толоконским. Однако расходиться они не спешат. И даже записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Напомним, протесты обманутых дольщиков начались в Красноярске летом этого года, когда инвесторы строительства дома на ул. Грунтовая, 28а поставили палаточный лагерь вдоль дороги, требуя у властей наконец-то решить их проблемы. Эта акция продолжалась до начала сентября, когда дольщики, по их словам, решили «в последний раз поверить власти» и сняли лагерь. В целом же, различные акции протеста красноярские дольщики проводят едва ли не каждый год на протяжении многих лет.