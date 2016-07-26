Ачинские аграрии убрали более 15 тысяч га зерновых культур

Уборочная кампания в Ачинском районе Красноярского края находится в завершающей стадии. На полях убрано уже более 15 тысяч га зерновых культур, или 90 % от плана. Из девяти хозяйств полностью завершили полевые работы два предприятия.

«В этом году уборочная страда проходит в неблагоприятных погодных условиях, но аграрии прилагают все усилия для завершения уборочных работ и сохранности урожая. На полях района осталось убрать зерновые культуры на площади чуть более 1 500 гектаров», — подчеркнул начальник отдела сельского хозяйства администрации района Виталий Максимович.

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Пшеница убрана на площади 8 580 гектаров. На 100 % аграрии выполнили план по обмолоту урожая озимой ржи, озимой пшеницы и ячменя. Семена зерновых культур под урожай следующего года заготовили на 87 %. Из планируемых 3 559 тонн семян засыпано 3 010 тонн. Произведены посевы озимых культур на площади 2 220 га. Вспахано 1 690 гектаров зяби.

По данным на 27 сентября, аграрии Красноярского края обмолотили 57 % от плана или 589 тыс га зерновых и зернобобовых. Получено 1 млн 455 тысяч тонн зерна. Самая высокая урожайность в этом году зафиксирована в Ужурском районе (38,1 ц/га), на втором месте Назаровский (34,3 ц/га), на третьем Шарыповский (32,5 ц/га). Четвертое место занимает Каратузский (26,4 ц/га), пятое — Большемуртинский (26,1 ц/га).

Добавим, итоги уборочной кампании в регионе подведут в ноябре на традиционном Дне урожая. Там же станут известны территории-лидеры и лучшие работники сельскохозяйственной отрасли.