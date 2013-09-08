Красноярская доярка вошла в десятку лучших в России

Доярка из Ужура стала лауреатом Всероссийского конкурса на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Красноярского края.

За звание победителя соревновались участники из 60 регионов России. Профессиональное мастерство оценивалось на 4 этапах: знание теории, разборка и сборка доильных аппаратов, санитарная подготовка и процесс доения коров. Судьи определили лидеров по 5 номинациям.

В номинации «Женщины 45 лет включительно со стажем работы от года до 8 лет» оператор машинного доения коров ЗАО «Искра» Ужурского района Анжелика Решетнева заняла второе место, набрав 93,53 балла из 100 возможных. Вперед доярка пропустила лишь соперницу из Владимирской области. В общем зачете жительница Ужура вошла в десятку лучших операторов машинного доения России, заняв 8 место.

Лауреаты конкурса получили дипломы и ценные подарки, а абсолютному чемпиону вручили главный приз — автомобиль Lada Granta. Им стала доярка Людмила Семенкина из республики Мордовия.

По словам заместителя председателя краевого правительства — министра сельского хозяйства региона Леонида Шорохова, профессия оператора машинного доения является одной из самых трудных и самых важных в АПК.

«Руководители многих животноводческих хозяйств края оснащают свои предприятия по последнему слову техники. Внедряют современные технологии, используют доильные залы и линейные установки, проводят реконструкцию животноводческих помещений, устанавливают новейшее оборудование. Но без грамотных кадров, умеющих и желающих работать, все эти меры бесполезны. Без вас АПК не добьется решения тех серьезных задач, которые стоят перед ним в данный момент. Именно ваша работа находится в основе цепочки, конечным звеном которой является пакет молока на столах жителей края в частности, и продовольственная безопасность края в целом», — подчеркнул Шорохов.

Отметим, Анжелика Решетнева была отобрана для участия во Всероссийском конкурсе в результате победы в краевых соревнованиях, которые состоялись в прошлом году в ЗАО «Искра» Ужурского района.