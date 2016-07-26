«На скаку не остановили»: в Советском районе ГАЗель протаранила иномарку (видео)

На ул. 9 мая в Красноярске ГАЗель с отказавшими тормозами врезалась в иномарку.

Как рассказали очевидцы, авария произошла сегодня утром на ул. 9 мая не перекрестке около ТРЦ «Планета». Происшествие попало на камеру видеорегистратора, остановившейся перед светофором машины.

На записи видно, что грузовик начинает двигаться, после чего из его кабины один за другим выскакивают мужчины. Они пытаются остановить машину руками, чтобы избежать столкновения. У них ничего не получается — ГАЗель врезается в стоящую перед ней иномарку.

В пресс-службе ГИБДД ничего об аварии сообщить не смогли, так как к ним участники ДТП не обращались.