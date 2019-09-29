В Красноярске ищут водителя, проехавшего по ноге школьницы

Сотрудники ДПС просят красноярцев помочь найти водителя, который наехал на несовершеннолетнего пешехода в Кировском районе города. ДТП произошло в 18:20 часов 21 сентября на ул. Пионерской Правды.

Автомобилист наехал на ногу 15-летней девочке, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе автобусной остановки «Оптика». На месте ДТП пострадавшая отказалась от медицинской помощи, поэтому водитель уехал, не оставив контактных данных. Но позже несовершеннолетняя обратилась к врачу.

Со слов пешехода, наезд совершил водитель белого седана. Всех, кто видел ДТП, либо располагает информацией о происшествии, призывают обратиться в полицию по телефонам: 127, 226-83-87 и 8-923-312-01-39.

«Автополицейские напоминают, что в случае ДТП с участием пешеходов водитель обязан сообщить о нем в дежурную часть ГИБДД, даже если пешеход не имеет к водителю претензий. В противном случае после обращения гражданина в лечебное учреждение действия водителя будут квалифицированы как оставление места ДТП», — призвали в полку ДПС.

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