В Красноярске эвакуировали посетителей детской поликлиники (видео)

В Красноярске эвакуировали посетителей детской поликлиники по адресу ул. Весны, 6. Сообщается, что в полицию поступило сообщение о подозрительной коробке.

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Здание оцеплено, в настоящее время сотрудники полиции ожидают приезда кинолога с собакой, чтобы установить содержимое коробки.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции корреспонденту Newslab.ru, скорее всего, подозрение о бомбе не подтвердится: «Сотрудники все тщательно проверят, но вероятность 99 %, что там ничего не будет».